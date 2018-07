Bombole insicure e prive di collaudo

Oltre 650 chili di gas di petrolio liquefatto, contenuto in bombole trasportate a bordo di un autocarro, sono stati sequestrati dalla Compagnia della Guardia di finanza di Paola.

I finanzieri dopo avere controllato un autocarro, proveniente dalla Campania che trasportava gpl in bombole per uso domestico di capacità variabile da 10 a 25 chili, hanno rilevato che i recipienti utilizzati non sono risultati a norma. In particolare è emerso che sulle bombole, destinate per la vendita ad una società agricola del basso tirreno cosentino, era stata falsamente apposta l'indicazione di una nota società del settore in assenza di autorizzazioni, mentre i cartellini contenenti i dati relativi alle revisioni tecniche non rispettavano le prescrizioni di settore esponendo a rischio gli utilizzatori. Il responsabile delle violazioni accertate e contestate rischia la confisca delle bombole ed una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 50 mila euro.(ANSA)