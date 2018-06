Si cambia fermata, autostazione fuori dalla città

C’era una volta l’autostazione, grande e imponente, nel cuore del centro cittadino. Gioia e dolori per cittadini e commercianti, utenti e autisti dei bus. Palazzo dei Bruzi lavora per portare via i pullman extraurbani dalla città, dislocandoli in sei hub disseminati in altrettanti luoghi simbolo del tessuto urbano: Città dei ragazzi, svicolo autostradale Cosenza sud, Piazza Riforma, Casali, Vaglio Lise e un ultimo che rimarrebbe nell’area dell’attuale autostazione ma con dimensioni decisamente più limitate rispetto all’attuale.

Merito/colpa della Metro

Gli interventi di ricollocazione e riqualificazione dell’autostazione saranno pagati dalla Regione di Mario Oliverio e rientrano nell’accordo legato alla metropolitana leggera i cui lavori sono pronti a partire. Si dovrebbe cominciare lunedì 9 luglio da nord, nel tratto di viale Mancini che comincia dalla sopraelevata. Come previsto, gli interventi saranno organizzati inizialmente su una sola carreggiata che quindi verrà chiusa al traffico mentre resterà percorribile l’altra. Quindi si procederà verso sud sino a Piazza Matteotti che sarà uno dei capilinea della tramvia e pure uno dei confini del Parco del benessere.

