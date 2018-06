Cadavere in stato di avanzata decomposizione nel Cosentino

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato sul greto del fiume Crati nel territorio di San Pietro in Guarano. Le condizioni del corpo, ormai in putrefazione, non hanno consentito al momento di stabilire nemmeno il sesso della persona morta.

A dare l'allarme ai carabinieri, subito dopo il ritrovamento, è stato un pescatore che si era recato sul fiume. Sul posto, oltre ai militari della Compagnia di Rende, che hanno avviato gli accertamenti anche per risalire all'identità della persona morta e alle cause del decesso, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Cosenza. Il pm Emanuela Greco della Procura di Cosenza che conduce le indagini ha disposto l'esecuzione dell'autopsia.