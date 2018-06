Picchia e minaccia la compagna, arrestato 40enne

Ha picchiato e minacciato la compagna davanti ai tre figli minori. Un uomo di 40 anni, F.G.B. è stato arrestato dagli agenti dell'ufficio volanti del Commissariato di Corigliano Rossano per maltrattamenti in famiglia.

I poliziotti, mentre erano impegnati in attività di prevenzione e repressione dei reati assieme ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale, sono intervenuti in una abitazione di Rossano richiamati dalle urla e dalla richiesta di aiuto di una donna trovata dagli agenti con un neonato in braccia e altri due bambini piccoli che le stringevano le gambe. La vittima dell'aggressione subito denunciata presentava rossore dall'orecchio alla guancia sinistra e un graffio alla gola. Il compagno quarantenne si sarebbe reso responsabile anche in passato di analoghi reati nei confronti della donna.(ANSA)