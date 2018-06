Il Cosenza torna in serie B

Il Cosenza batte 3-1 il Siena nella finale playoff e ritorna in serie B dopo un’assenza durata ben 15 anni.

Gara sempre in mano ai silani che sbloccano con Bruccini al 35esimo del primo tempo. In apertura di ripresa raddoppia Tutino in contropiede.

Marotta riapre il match ma Baclet lo chiude a tre minuti dalla conclusione. Festa in Abruzzo per i 10.000 al seguito e caroselli di auto in città per il grande risultato raggiunto.