Incidenti stradali: investito, migrante muore in ospedale

Un uomo non ancora identificato, presumibilmente un migrante di origine africana, è stato travolto nella tarda serata di ieri sulla statale 106 ionica in località Torricella a Corigliano Calabro. L'uomo, che era in sella ad una bici, è stato trovato in condizioni gravissime a bordo della strada da alcuni passanti, i quali hanno chiamato i soccorsi. Trasportato nell'ospedale di Rossano l'uomo è morto dopo alcune ore in seguito alle gravissime ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi. In corso le indagini per stabilire le cause dell'incidente. Non è escluso che chi ha investito l'uomo non si sia accorto di nulla.