Stalking: tenta di forzare la porta di casa dell' ex compagna, arrestato

Ha tentato di forzare la porta di casa dell'ex compagna, ma l'intervento dei carabinieri ha evitato che l'uomo realizzasse il suo proposito.

Con l'accusa di atti persecutori e tentata violenza di domicilio, è stato arrestato G.C., 41 anni, di Corigliano Calabro, già sottoposto alla misura di divieto di avvicinamento alla ex compagna. L'uomo, raggiunta l'abitazione della ex, ha tentato con chiavi e arnesi da scasso di forzare la porta profferendo minacce nei confronti della donna.

I carabinieri, intervenuti in seguito ad una segnalazione, hanno trovato l'uomo con ancora gli arnesi per lo scasso. Il 41enne, in passato, aveva già pedinato la donna, raggiungendola spesso sul posto di lavoro nel periodo del divieto di avvicinamento. In un'occasione le aveva anche distrutto lo specchietto dell'auto. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari.