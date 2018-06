Stanislao Martire è il primo sindaco

Stanislao Martire, a capo della lista Futuro in Comune, è il nuovo e primo sindaco di Casali del Manco, il Comune nato il 5 maggio del 2017 dalla fusione dei preesistenti municipi di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta.

Martire si è imposto al fotofinisch battendo per un pugno di voti Salvatore Iazzolino, per la lista Voci in cammino. Martire ha ottenuto 2.909, pari al 44,98% dei consensi, mentre il suo avversario ne ha ottenuti appena 30 di meno, 2.879, pari al 44,52%.

Il candidato del Movimento 5 Stelle Giuseppe Curcio non è andato oltre il 10,48%.