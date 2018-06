 Il Cosenza va in finale, adesso c'è il Siena

I silani superano il Sudtirol per 2 0. Le due reti nella ripresa di Baclet e nel quarto minuto d recupero autogol di Frascatore. Grande entusiasmo per i 20.000 presenti al Marulla. Decisivo l’ingresso nella ripresa dell’attaccante Baclet

L’altra finalista sarà il Siena che ha superato in trasferta ai rigori il Catania.

La finale dei playoff è in programma sabato prossimo a Pescara.