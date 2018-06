Grande Cosenza, la semifinale è tua.

Dopo aver vinto nella gara d’andata, il Cosenza supera a domicilio la Sambenedettese per 2-0 e si qualifica per la semifinale playoff di serie C. Gara sempre in mano ai silani capaci di sbloccare il risultato al settimo con un tiro dai venti metri di Mungo che di sinistro sfrutta l’assist di Tutino e batte l’ex Perina.

La Sambenedettese non punge per l’ottima disposizione del team calabrese e il Cosenza nella ripresa, ad un quarto d’ora dalla fine, trova un rigore con l’ottimo Tutino in steso in area da Perina in uscita. Dal dischetto Baclet non perdona. Non succede più nulla ed il Cosenza, sotto gli occhi dell’ex tecnico del Napoli Maurizio Sarri, tra gli oltre 10.000 presenti, può fare festa con gli 800 tifosi venuti al seguito della squadra calabrese.