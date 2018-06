Attentati a due esercizi, indagato titolare

È indagato per truffa assicurativa e danneggiamento Gianfranco Parise, di 62 anni, titolare delle due attività di ristorazione, una esplosa e l'altra incendiata, a Cosenza nella notte del 18 maggio scorso.

La Procura guidata da Mario Spagnuolo - come riporta la stampa locale - ha notificato a Parise l'informazione di garanzia che per ora lo vede come unico indagato per quanto accaduto ai danni dei due locali, il bar "Bilotti Café, poco distanze dall'omonima piazza, ed una tavola calda, entrambi ubicati nel centro storico di Cosenza. (ANSA)