Schianto lungo la statale 18, morto 29enne

Tragico incidente mortale ieri pomeriggio tra Diamante e Belvedere lungo la Statale 18. Il ventinovenne Filippo Savoia, 29 anni, infermiere di Belvedere, è deceduto per le ferite e le lesioni riportate in seguito a un violento impatto mentre era alla guida della sua vettura. Erano circa le 18 quando sull’asfalto della tirrenica, all’altezza di Parco Mondo nuovo, una Peugeot 206 con a bordo la vittima è finita, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale giunta sul posto per i rilievi del caso, contro il guardrail ribaltandosi e finendo contro un’altra vettura che procedeva in senso opposto sull’altra carreggiata. Il conducente di questa automobile è rimasto ferito in maniera lieve.

Immediati i soccorsi. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia stradale che indaga sull’accaduto assieme ai carabinieri del luogo, guidati dal tenente Daniele Nardone e ai vigili del fuoco. Giunto pure l’elisoccorso, decollato da Cosenza, oltre a ambulanze del 118. Ma per il conducente della Peugeot non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno provato di tutto per tentare di strapparlo alla morte ma non c’è stato nulla da fare. È spirato sulla carreggiata.

I vigili del fuoco hanno lavorato intensamente con cesoie e dilatatori meccanici per riuscire a estrarre dalle lamiere il conducente dell’altra automobile, anche lui di Belvedere, che è stato trasportato in ospedale.

La polizia stradale del distaccamento di Scalea lavora assieme alla procura di Paola per cercare di capire l’esatta dinamica del violento impatto che ha lasciato sotto shock tutta la cosca tirrenica cosentina.(mi.mo.)