Travolto da motozappa, grave 77enne

Un uomo di 77 è rimasto ferito in modo grave dopo essere stato travolto dalla motozappa con la quale stava lavorando nel suo orto, nel comune di Lago, nel cosentino.

Il mezzo meccanico, per cause che sono in corso di accertamento, ha ferito gravemente l'anziano che lo stava conducendo agli arti inferiori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Paola e i sanitari del servizio di emergenza 118 che hanno prestato i primi soccorsi. Poco dopo è giunto anche l'elisoccorso che ha trasportato l'uomo in ospedale a Cosenza, dove ora è attualmente ricoverato in prognosi riservata.(ANSA)