Cosenza-Sambenedettese 2-1

Il Cosenza ha battuto per 2-1 la Sambenedettese nella gara di andata del secondo turno playoff della fase nazionale del campionato di calcio di serie C. Nel primo tempo la rete di Bruccini all 22' ha portato in vantaggio i calabresi. Al 61' il pareggio della Sambenedettese firmato da Marchi. All'86' arriva la rete di Baclet che decreta la vittoria dei bruzi.

Questi gli altri risultati: Feralpi Salò-Catania 1-1 Reggiana-Siena 2-1 Viterbese-Sud Tirol 2-2 Le gare di ritorno si giocheranno domenica 3 giugno.