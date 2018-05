Droga, arrestati due giovani

Due giovani, rispettivamente di 23 e 24 anni, sono stati arrestati e posti ai domiciliari dai carabinieri della Compagnia di Rende e del 14/mo battaglione Carabinieri Calabria, in esecuzione di un'ordinanza emessa dal gip Tribunale di Cosenza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'indagine che ha portato all'esecuzione dei provvedimenti, era stata avviata nell'ottobre dello scorso anno a seguito della scoperta e del sequestro di sette buste di cellophane contenenti complessivamente 3,6 chilogrammi di marijuana, un bilancino e materiale per il confezionamento. In quella circostanza, che consentì di portare alla luce e smantellare un giro di spaccio di droga nelle zone di Rende popolate da teenager e studenti universitari, venne arrestato un altro ventitreenne cosentino.