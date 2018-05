Sassi contro pullman Sambenedettese

Persone non identificate, nella notte, a Rende, hanno lanciato alcuni sassi contro il pullman della squadra di calcio della Sambenedettese. Il mezzo si trovava parcheggiato all'esterno di un albergo della città.

Il fatto è avvenuto poco dopo la mezzanotte. I sassi ha infranto i finestrini posteriori e danneggiato la carrozzeria del pullman. La squadra era arrivata intorno alle 20 e 30 di ieri sera per disuputare il playoff, valido per la promozione in serie B, di domani allo stadio Marulla contro il Cosenza.

Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Rende.

(ANSA).