Strana scia luminosa nel cielo del Pollino

Non sono pochi ad aver avvistato una scia luminosa nel cielo del Pollino. Sabato sera, verso le 22, un bolide ha solcato i cieli del Pollino, direzione est-ovest. L'intensa, lunga e persistente scia luminosa è stata avvistata soprattutto a Morano Calabro, mentre era in corso la festa della bandiera. In miglia, infatti, in queste ore stanno vivendo una delle celebrazioni più belle ed antiche del comune bandiera arancione ed il bagliore ha rischiarato una vasta porzione della volta celeste, durando per 4/5 secondi e generando forte emozione in chi ha assistito allo straordinario ed emozionante spettacolo, soprattutto in via Vigna della Signora. Diversi i curiosi che hanno avuto la fortuna di essere testimoni oculari, insieme a pochi altri, di questo meraviglioso e suggestivo fenomeno naturale: ultimamente, infatti, sono numerosi gli avvistanti di quelli che potrebbero essere dei piccoli asteroidi che, a contatto con l'atmosfera terreste, finiscono per trasformasi in luminosissime palle di fuoco. Chiaro che potrebbe trattarsi di tutto, anche di pezzi di stazioni spaziali o, soprattutto, di satelliti o di altri velivoli che si consumano durante l'impatto con l'atmosfera terrestre. Tante, soprattutto via social, anche le segnalazioni emerse tutte compatibili con un oggetto che è entrato in contatto con l’atmosfera terrestre disintegrandosi probabilmente sul Mar Tirreno.