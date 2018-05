Gdf scopre impresa edile con 16 lavoratori in nero

I finanzieri del Comando provinciale di Cosenza, nel corso di controlli a società che operano nel settore delle costruzioni, un'azienda che impiegava 16 lavoratori in nero. In particolare gli accertamenti sono stati fatti dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Paola e della Tenenza di Amantea nel territorio Amanteano. L'impresa, secondo quanto emerso dagli accertamenti non aveva provveduto ad alcuna preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Per l'azienda scatterà una sanzione pecuniaria. Inoltre è stata "diffidata" alla regolarizzazione delle inosservanze riscontrate entro i previsti termini e i lavoratori dovranno essere assunti per almeno 3 mesi. (ANSA)