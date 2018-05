Beni in vendita per fare... cassa

Un po’ come è solita fare un’agenzia immobiliare, anche la Regione è alla ricerca di acquirenti per vendere alcune sue proprietà da anni non utilizzate. In alcuni casi si tratta di rimettere all’asta beni verso cui in passato nessuno ha manifestato interesse. In altri, invece, è la prima volta. In ogni caso, la giunta Oliverio prova a fare cassa con il piano di alienazioni e valorizzazioni approvato nelle scorse settimane. Terreni e immobili, con tanto di valore stabilito sulla base di perizie, sono elencati e in vetrina per i potenziali acquirenti.

A Camigliatello Silano, nel cuore della Sila cosentina, c’è una potenziale villa tra i pezzi pregiati di cui la Regione vuole disfarsi: misura 251 mq, è distribuita su 3 piani ed è dotata di un ampio giardino. La perizia allegata fissa il prezzo di base a 133.000 euro. Sempre a Camigliatello è in vendita un immobile da 188 mq più 1.800 di giardino esterno.

