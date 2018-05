Volevano il “pizzo” sui lavori della Statale

Cosenza

Volevano entrare anche loro nell’affare della Statale 534, una delle grandi opere appaltate dall’Anas in Calabria. Pensavano bastasse la “bussatina” al capo-cantiere e l’irruzione a mano armata nel campo base della ditta per convincere i manager della “Intercantieri Vittadello” a pagare il “contributo” richiesto. Un “costo aggiuntivo” sulla sicurezza che avrebbe garantito tranquillità all’impresa in una delle aree del Cosentino che da quasi vent’anni è saldamente nelle mani del clan degli zingari che trafficano in sostanze stupefacenti e riempiono la “bacinella” coi denari del racket degli appalti e del “cavallo di ritorno”. Ma Luigi Di Gesù, 50 anni, e Salvatore Vena, 45, entrambi di Cassano, pur atteggiandosi a malandrini, non avrebbero mai avuto le stimmate dei mafiosi. Quei due, secondo gl’inquirenti, avrebbero agito in proprio e solo per attingere al “granaio” della “Vittadello”. Pensavano a un lavoretto semplice.

