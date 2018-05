Agricoltore muore schiacciato dal suo trattore

Tragedia nelle campagne di Torano Castello. Un agricoltore di 72 anni, Ruggero Furlano, è morto schiacciato dal suo trattore mentre stava lavorando in un vigneto di proprietà.

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, l’uomo avrebbe preso un argine e il trattore si sarebbe ribaltato travolgendolo. I fatti si sarebbero verificati verso mezzogiorno, mentre il corpo esamine dell’uomo è stato, poi, ritrovato dal figlio, in tarda serata, il quale, non vedendo rincasare il padre, ha pensato di andare sul luogo per cercarlo.

La scena che si è presentata dinanzi agli occhi del figlio è stata straziante. Immediata la chiamata ai carabinieri della locale stazione, intervenuti sul posto, agli ordini del maresciallo Francesco Naccarato. Sul luogo della tragedia anche il medico legale per l’ispezione cadaverica e dopo i dovuti esami la Procura ha restituito la salma ai familiari per i funerali.(conc.vic.)