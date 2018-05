Camion investe ciclista

Un ciclista amatoriale è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto sulla statale 18 ad Amantea.

La vittima, che ha riportato vari traumi ma non è in pericolo di vita, è stato investito da un camion in manovra. Soccorso dal personale del 118, il ciclista è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Cosenza dove si trova ricoverato.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i carabinieri che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente. (ANSA)