Scontro furgone - motoape, morto un 81enne

Un anziano Antonio Belmonte, di 81 anni, è morto in un incidente stradale avvenuto sulla statale 283 delle Terme Luigiane, in località Caselle, nel comune di Tarsia. Biamonte era alla guida della sua motoape che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con un furgone condotto da un altro uomo.

Scattato l'allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio di emergenza 118 e i carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano che hanno effettuato i rilievi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli operatori dell'Anas che hanno regolamentato il traffico. Il conducente del furgone è stato sottoposto ai controlli per verificare l'eventuale presenza di sostanze stupefacenti o alcol nel sangue.