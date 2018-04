A 70 anni in cerca di effusioni muore sulla strada dell'amore

Muore a settant’anni sulla strada dell’amore mercenario. Tragico epilogo ieri mattina nella zona di Thurio, a Corigliano-Rossano per un anziano residente in un piccolo centro dell’Alto Jonio.

Non sarà il primo e probabilmente non sarà nemmeno l’ultimo caso di morte per arresto cardiaco a seguito di un rapporto sessuale. Stando a quanto ricostruito nelle ore immediatamente successive all’accaduto dai carabinieri della Compagnia di Corigliano, coordinati dal capitano Cesare Calascibetta, un settantenne ormai pensionato è morto perché il suo cuore si sarebbe fermato all’interno della sua stessa autovettura, con ogni probabilità, a seguito di un rapporto sessuale con una delle tante prostitute che popolano la Statale.

