Coltivava marijuana, arrestato 49enne

Aveva ricavato due vani nel sottotetto di casa dove coltivare marijuana in vasi. Un uomo di 49 anni è stato arrestato dai carabinieri a Mirto Crosia con l'accusa di produzione e detenzione di sostanza stupefacente.

I militari della Compagnia di Rossano che hanno operato assieme ai colleghi del 14/mo Battaglione Calabria, nel corso di un servizio di controllo, hanno proceduto ad una perquisizione nell'abitazione dell'uomo. Giunti nel sottotetto i carabinieri hanno trovato dei vasi con le piante e tutta una serie di ausili come l'impianto di areazione, lampade, un termometro e alcuni climatizzatori. Sequestrate sette piante dell'altezza media di circa un metro, alcuni contenitori con circa 80 grammi di marijuana, vaschette in plastica con foglie già essiccate e materiale per il confezionamento.