Mezzo chilo di droga in magazzino, coppia di incensurati in manette

Nascondevano in un magazzino di casa mezzo chilo di marijuana purissima. Una coppia di conviventi, di 28 e 27, entrambi incensurati, è stata arrestata e posta ai domiciliari dai carabinieri della Tenenza di Cassano allo Jonio con l'accusa detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri, nel corso di una perquisizione domiciliare, hanno trovato nella camera da letto della coppia, due involucri termosigillati ciascuno contente mezzo grammo di hashish, una busta di cellophane contenente 1.5 grammi di marijuana e un contenitore di sigarette con altri 3 grammi della stessa sostanza e un bilancino di precisione. Ampliati i controlli anche ad un magazzino, all'interno di una cassetta per gli attrezzi, è stata trovata una busta di plastica contenente 500 grammi di marijuana ancora da dividere in dosi, una macchina per il confezionamento sottovuoto e dei rotoli di cellophane, verosimilmente utilizzati per preparare le dosi di droga.