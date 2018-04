Scarcerato ex consigliere regionale, non potevano arrestarlo

É stato scarcerato Franco La Rupa, di 60 anni, l'ex consigliere regionale della Calabria ed ex sindaco di Amantea che era stato arrestato dai carabinieri giovedì scorso in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale della Corte d'appello di Catanzaro. La Rupa, accusato di scambio elettorale politico-mafioso, non poteva essere arrestato, secondo quanto riportano alcuni quotidiani locali, per via dell'indulto.

Per questo motivo l'ex consigliere regionale ha lasciato il carcere di Paola, dove era stato portato dopo l'arresto, ed é tornato in libertà. Non espierà, dunque, la condanna definitiva a tre anni di reclusione inflittagli per il sostegno che, secondo l'accusa, avrebbe ricevuto dalla cosca di 'ndrangheta dei Forastefano in occasione delle elezioni regionali del 2005. La Rupa era stato anche condannato all'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.