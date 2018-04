Sequestrati sette fucili

Sette fucili sono stati sequestrati dai carabinieri della Compagnia di Paola nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio tra i comuni di San Lucido, Paola, Fuscaldo, Guardia Piemontese e Cetraro. In particolare, per reati che vanno dall'omessa custodia all'abusiva detenzione di armi da fuoco, sono stati denunciati in stato di libertà un 61enne di Aiello Calabro e un 52enne e un 62enne entrambi di Fuscaldo. Trovate anche più di 400 cartucce.

Nel corso del servizio sono state anche controllate oltre 200 persone e altrettanti veicoli. Svolte numerose perquisizioni personali, veicolari e domiciliari.(ANSA)