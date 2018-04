Chiesta riapertura ponte sul Crati

Un gruppo di cittadini, appartenenti al comitato "Apriamo il Ponte" ha inscenato una protesta contro la chiusura, avvenuta lo scorso febbraio, del ponte sul Fiume Crati che collega le aree di Mongrassano Scalo e Bisignano (Contrada Macchia Tavola).

"La chiusura di questa importante arteria cittadina - dicono i rappresentanti del comitato - rappresenta un danno ingente per le attività commerciali, attività che in tutti i casi sono sostentamento per più famiglie".

I cittadini scesi in piazza chiedono il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.(ANSA).