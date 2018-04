Ruba messale nella cappella dell'ospedale

Aveva atteso che il sacerdote e i fedeli defluissero dalla cappella dell'ospedale di Cosenza, al termine della messa di Pasqua, per avvicinarsi all'altare dove si era appropriato del messale utilizzato per la celebrazione per poi allontanarsi. Un uomo di 48 anni, incensurato, è stato denunciato dai carabinieri in stato di libertà con l'accusa di furto.

Ad accorgersi di quanto era accaduto domenica è stato un dipendente dell'ospedale che aveva seguito il ladro fino a quando questi era salito a bordo della sua auto per dileguarsi. I carabinieri, grazie alle indicazioni fornite dal dipendente che aveva appuntato modello dell'auto e qualche numero della targa, sono riusciti a risaliti all'autore del singolare furto che risiede in un comune dell'hinterland. Dopo una perquisizione veicolare il messale, nascosto nella vettura, è stato ritrovato e consegnato ai Frati Cappuccini dell'ospedale dell'Annunziata. L'uomo alla richiesta di motivare il gesto non ha fornito alcuna spiegazione.