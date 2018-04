Pasqua col giallo: lei morta, lui ubriaco e sotto choc

SANTA SOFIA D’EPIRO (Cosenza)

La vigilia di Pasqua si tinge di giallo, nella piccola cittadina arbëreshe che si affaccia sulla Valle dell’Esaro. Una donna di nazionalità lituana, Ina Jurjeva, di 42 anni, è stata rinvenuta priva di vita nella sua abitazione posta al primo piano di Vico Cieco, una traversa della centralissima via Moroiti, dove conviveva con Krysto Rublan, un ucraino di 43 anni.

Sono le 11,30 circa di sabato, pressoché nell’ora in cui nei paesi di rito greco-bizantino, come Santa Sofia, i rintocchi delle campane a festa annunciano la resurrezione di Cristo al suono delle campane a festa, quando un amico del compagno della donna, da lui chiamato durante le prime ore del mattino, farfugliando qualche frase di aiuto, insieme ad un carabiniere della locale Stazione a cui si era rivolto, entra in casa della Jurjeva e la trovano distesa sul letto, in pigiama, priva di vita, con una escoriazione alla testa.

Il convivente, in evidente stato confusionale, non riesce a dare spiegazioni su quanto accaduto e, con un’ambulanza del “118”, scortato da due “gazzelle” dei carabinieri, viene accompagnato all’ospedale dell'Annunziata” di Cosenza, in attesa di fornire risposte convincenti agli investigatori.

Leggi l'intero articolo nell'edizione in edicola