Muore dopo incidente alla sorella

Tragedia ieri mattina a Cassano. Una quarantenne è morta a causa di un incidente pur non essendo coinvolta nell’impatto. La vittima è la sorella di una donna protagonista di un pauroso scontro avvenuto al bivio di Caccianova ed è deceduta a causa di un infarto causato dall’eccessiva preoccupazione per le condizioni del congiunto. Stando a quanto ricostruito dagli uomini della Municipale – guidati dal comandante Giuseppe Santagada – le auto interessate dalla collisione, avvenuto quand’era circa mezzogiorno, sulla Provinciale 169 che collega Cassano a Sibari e ai paesi della costa, sarebbero due. Una procedeva verso Sibari mentre l’altra verso la cittadina delle Terme. Lo scontro è stato pauroso ma per le due persone al volante, fortunatamente, sono uscite indenni. La tragedia si è materializzata quando la ragazza protagonista del sinistro ha avvertito la famiglia. Nel recarsi sul posto la sorella quarantenne, a causa dell’eccessiva preoccupazione, è morta d’infarto. Sul posto, a supportare il lavoro dei vigili urbani, sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i carabinieri della Tenenza di Cassano. La strada è stata chiusa diverse ore e il traffico è stato deviato su altre bretelle secondarie. La situazione è tornata alla normalità nelle prime ore del pomeriggio. Ignote le cause, pare che la pioggia che ha imperversato sulla zona per diverse ore abbia reso l’asfalto scivoloso rendendo le condizioni di guida difficili. Il maltempo potrebbe aver originato anche un altro incidente che s’è registrato ieri pomeriggio a Corigliano. Dramma, infatti, sfiorato anche sul vecchio tracciato della Statale 106 nell’area di Villaggio Frassa. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Corigliano – comandati dal tenente Giuseppe Della Queva – tre auto, per cause ancora in via di accertamento, si sono scontrate. Si tratta di una Ford Ka (che ha subito i danni maggiori finendo accavallata sul guardrail), una Fiat Idea e una Mercedes. I militari ausonici lavorano per chiarire la dinamica dei fatti. Al momento non è chiaro quale delle vetture abbia dato il via alla spettacolare carambola. Sul luogo dell’impatto anche i medici del pronto soccorso che hanno portato le persone coinvolte al nosocomio di Rossano per una serie di accertamenti. Guidatori e passeggeri sarebbero in buone condizioni di salute tranne un ferito che verserebbe in condizioni più serie. Per lui i sanitari hanno certificato la rottura del femore.