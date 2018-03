Market in casa, coppia in manette nel Cosentino

Avevano mostrato un certo nervosismo al controllo dei carabinieri. E infatti si è scoperto che gestivano un vero 'supermarket' della droga. Per questo una coppia di incensurati è stata arrestata a Rende (Cosenza). Lui ha 44 anni, lei 29. La donna era alla guida di un’auto fermata per un controllo stradale. E continuava a soffiarsi il naso. I militari hanno notato una polvere banca, capendo che la donna aveva probabilmente fatto uso di cocaina. E così hanno deciso di controllare anche la sua abitazione, dove c'era il convivente. Anche lui apparso molto nervoso.

I militari hanno poi trovato in casa una valigetta che conteneva tre sacchetti sottovuoto e 25 dosi già confezionate, per un totale di 323 grammi, di cocaina e diverso materiale per il confezionamento, tra cui una termosaldatrice per sacchetti sottovuoto e 5 bilancini di precisione. Siccome la casa è abbastanza grande e su più piani, è stato chiesto l’aiuto dell’Unità Cinofila della Tenenza della Guardia di Finanza di Montegiordano. Grazie al fiuto del cane Ully, sono stati trovati altri 5 grammi di marijuana e un grammo di hashish. Poi, con l’aiuto dei Vigili del Fuoco di Cosenza, sono state aperte due casseforti, all’interno delle quali non c'era però nulla di rilevante. Quanto trovato è stato sequestrato e i due sono stati portati in carcere.