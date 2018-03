Anm: il cosentino Minisci nuovo presidente

Il pm di Roma Francesco Minisci, esponente di Unicost, è il nuovo presidente dell’Associazione nazionale magistrati. Lo ha eletto il Comitato direttivo centrale del sindacato delle toghe, che stamane ha nominato i membri della nuova Giunta. Segretario dell’Anm è invece Alcide Maritati, gip a Lecce e rappresentante di Area, il gruppo che riunisce le correnti 'di sinistrà delle toghe, Magistratura Democratica e Movimento per la Giustizia. Il nuovo vicepresidente è il pm di Pisa Giancarlo Dominjanni, di Magistratura Indipendente, e vicesegretario è Giovanni Tedesco (Area), presidente di sezione al tribunale civile di Napoli.

Nato a Cosenza 49 anni fa, Minisci è stato tra il 2016 e il 2017 segretario dell’Anm, nel periodo in cui la Giunta era presieduta da Piercamillo Davigo. Sia negli anni passati in Calabria che presso la Procura di Roma, si è occupato di importanti inchieste sulla criminalità organizzata, in particolare sulle infiltrazioni della 'ndrangheta.



Maritati, invece, 51 anni, è coordinatore dell’ufficio gip/gup a Lecce: tra i procedimenti di cui si è occupato, quello sulla strage di Palagiano del 2014, in cui venne ucciso anche un bambino di 3 anni. Il nuovo segretario dell’Anm è figlio di Alberto Maritati, ex magistrato poi senatore dei Ds, sottosegretario all’Interno nel Governo D’Alema e alla Giustizia nell’ultimo Governo Prodi.