In fiamme tetto edificio, intossicati tre operai

Tre operai sono rimasti leggermente intossicati stamattina a Cosenza a causa dell'incendio del tetto di un palazzo in cui erano in corso lavori di ristrutturazione. L'edificio in cui si é verificato l'incendio é ubicato in una zona centrale della città. Sul posto sono subito intervenute tre squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Cosenza, che hanno immediatamente circoscritto le fiamme.

Secondo quanto é emerso dai primi accertamenti, l'incendio potrebbe essere stato provocato da un corto circuito. (ANSA)