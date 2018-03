Rfi in attesa ok del Pm per lavori galleria Santomarco

Rete Ferroviaria Italiana è già al lavoro per predisporre un piano di interventi per la galleria "Santomarco", sulla linea Paola - Cosenza. Lo rende noto la stessa società in una nota in cui si afferma che il "Gestore dell'infrastruttura è attualmente in attesa di ricevere l'autorizzazione per accedere alla galleria, a seguito dei diversi provvedimenti di sequestro". "Considerato che in questi mesi le istanze per la restituzione della tratta sono state respinte più volte - prosegue la nota - Rfi aveva richiesto, già lo scorso 7 marzo, l'autorizzazione a realizzare gli interventi necessari alla rimessa in servizio della linea, in permanenza di sequestro. Ad autorizzazione concessa, si potrà procedere a un'approfondita ispezione della galleria e del binario da parte dei tecnici della società per valutarne le condizioni, dopo oltre tre mesi dall'inibizione all'accesso, e pianificare gli interventi necessari al ripristino della linea nel più breve tempo possibile". "Dopo il sopralluogo, utile anche per attività propedeutiche all'avvio dei lavori di manutenzione - conclude Rfi - sarà possibile stimare un cronoprogramma degli interventi e, quindi, una data per la riapertura della linea".