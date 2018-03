Market droga in casa

Aveva in casa un vero e proprio market della droga, ma è stato scoperto dai carabinieri. Damiano Liberato Mollo, di 54 anni, di Corigliano Calabro, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In casa dell'uomo i carabinieri hanno trovato due buste contenenti diverse dosi già confezionate di marijuana pari a 30 grammi, mentre nel vano cucina, in diversi nascondigli, hanno trovato diverse dosi di cocaina e 200 grammi di marijuana. Trovati anche un bilancino di precisione ed un block notes con i vari nominativi corrispondenti a somme di denaro percepite o da corrispondere. Infine, i carabinieri hanno trovato una mini cassetta di sicurezza con all'interno oltre duemila euro in contanti e 100 euro in monete. Mollo è stato posto agli arresti domiciliari. (ANSA)