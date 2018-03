Poliziotto aggredito a bastonate

Un’aggressione misteriosa. Tre persone armate di bastoni hanno teso un agguato a Tonino Ricioppo, investigatore di lungo corso in servizio alla Questura, venerdì pomeriggio a Mongrassano.

Sull’episodio è intervenuto il segretario provinciale del sindacato di polizia Siulp, Luciano Lupo, per esprimere solidarietà all’agente pestato. «Lo stimato poliziotto, libero dal servizio, è stato aggredito per futili motivi in una zona di campagna, per questioni estranee al suo lavoro. Al collega, persona seria e riservata, nella vita come nella professione, va la piena solidarietà di tutto il Siulp di Cosenza. Siamo vicini a lui e alla sua bella famiglia».

