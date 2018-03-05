Uninominale Senato, vince Morra

COSENZA
05/03/2018
590 sezioni su 590. CANDIDA
(ANSA) - 590 sezioni su 590. CANDIDATO/LISTE VOTI % ---------------------------------------------------------------- MORRA NICOLA 112.554 48,9 - MOVIMENTO 5 STELLE 108.372 48,8 CALIGIURI FULVIA MICHELA 66.584 28,9 - FORZA ITALIA 42.109 19,0 - LEGA 12.123 5,5 - FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 7.678 3,4 - NOI CON L'ITALIA - UDC 3.425 1,5 FERRARI SONIA 36.734 16,0 - PARTITO DEMOCRATICO 29.939 13,5 - +EUROPA 2.172 1,0 - ITALIA EUROPA INSIEME 1.439 0,6 - CIVICA POPOLARE LORENZIN 1.174 0,5 MARTINO PASQUALE 5.589 2,4 - LIBERI E UGUALI 5.113 2,3 ANELE ROSANNA 2.819 1,2 - POTERE AL POPOLO! 2.667 1,2 VOLPENTESTA SUSANNE 1.346 0,6 - IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1.275 0,6 LIO ETTORE 1.224 0,5 - CASAPOUND ITALIA 1.181 0,5 TORCHIO CRISTINA 1.203 0,5 - PARTITO COMUNISTA 1.150 0,5 CRISCI ROSETTA 1.005 0,4 - ITALIA AGLI ITALIANI 955 0,4 ALOISE MARIAGATA 381 0,2 - PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 361 0,2 ALTOMARE TIZIANA 371 0,2 - PARTITO VALORE UMANO 363 0,2 ANDIDARO CAROLINA 343 0,1 - DESTRE UNITE - FORCONI 329 0,1 ARMALEO GIUSEPPA 150 0,1 - LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 133 0,0
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