Uninominale Camera, Misiti in vantaggio

CASTROVILLARI
05/03/2018
155 sezioni su 297. CANDIDA
(ANSA) - 155 sezioni su 297. CANDIDATO/LISTE VOTI % ---------------------------------------------------------------- MISITI CARMELO MASSIMO 27.764 45,9 - MOVIMENTO 5 STELLE 26.986 46,0 GENTILE ANDREA 20.614 34,1 - FORZA ITALIA 12.605 21,5 - LEGA 3.454 5,9 - FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 3.328 5,7 - NOI CON L'ITALIA - UDC 814 1,4 INCARNATO LUIGI 8.396 13,9 - PARTITO DEMOCRATICO 6.492 11,0 - ITALIA EUROPA INSIEME 791 1,3 - +EUROPA 509 0,9 - CIVICA POPOLARE LORENZIN 213 0,4 FORTUNATO RAFFAELLA 1.175 1,9 - LIBERI E UGUALI 1.127 1,9 RUGGIERO MIRELLA 828 1,4 - POTERE AL POPOLO! 777 1,3 GROSSO ALESSANDRO MARIO 448 0,7 - ITALIA AGLI ITALIANI 436 0,7 PETRELLI FABRIZIO 342 0,6 - CASAPOUND ITALIA 322 0,5 SCORNAVACCA RAFFAELE 312 0,5 - IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 298 0,5 MAIURI DANIA 264 0,4 - PARTITO COMUNISTA 252 0,4 MARINO MARIA GIOVANNA 167 0,3 - PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 154 0,3 BASILE ALESSANDRO 120 0,2 - PARTITO VALORE UMANO 114 0,2 BARBERA LUIGI 61 0,1 - LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 56 0,1
Le altre notizie
i più letti di oggi
L’avvocato Pagliuso condannato a morte dalla ’ndrina
di Giuseppe Lo Re
Lascia il tuo commento
Condividi le tue opinioni su Gazzetta del Sud online