Quel bar del boss aperto in un locale del comune

Il sistema è nelle carte. Un sistema di buona pratica amministrativa agitato per anni come vessillo politico nel feudo social-riformista di Sandro Principe. Un sistema che venne, però, messo in discussione dall’inchiesta che il pm antimafia Pierpaolo Bruni sviluppò indagando nei rapporti tra il Comune e la Coop “Rende-Servizi”. E sono le carte che svelerebbero lo scenario inquietante illustrato dalla Dda.

La Procura distrettuale di Catanzaro ha seguito per anni una rotta ben definita: a Rende la ’ndrangheta avrebbe stabilmente flirtato con autorevoli rappresentanti del governo cittadino. Temi spigolosi che detonarono in un blitz che portò all’arresto di boss (in carcere) e rappresentanti della politica cosentina (ai domiciliari).

Leggi qui il resto dell'articolo http://edicoladigitale.gazzettadelsud.it/gazzettasud/includes/shop/