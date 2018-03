Furbetti del cartellino all'Asp, condannati medici e dirigenti

La sanità pubblica a processo per truffa ai danni dello Stato. E ieri, il giudice monocratico Marco Bilotta, ha condannato 21 dipendenti dell’Asp, tra medici e amministrativi. L’inchiesta dei carabinieri del Roninv avrebbe svelato fughe in massa dai luoghi di lavoro in orario di servizio. Ambulatori spesso vuoti e cittadini in fila in attesa di risposte. Stanze di strutture dell’Azienda sanitaria deserte e bar, negozi e pure parrucchieri incredibilmente affollati. Un “miracolo” reso possibile grazie all’uso disinvolto dei badge. Un malcostume diffuso smascherato non attraverso la lettura dell’imperfetto e facilmente eludibile sistema di rilevazione elettronico ma grazie all’occhio indiscreto di microtelecamere nascoste nei vari uffici per ordine del pm Antonio Tridico. I dipendenti della sanità pubblica, dopo aver registrato la presenza in ufficio, avrebbero fatto perdere le proprie tracce.

