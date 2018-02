Fondi per i centri storici, c'è anche Cosenza

740 milioni di euro per rafforzare l'offerta culturale e potenziare sistemi urbani e promozione turistica. E' quanto prevede un piano approvato oggi dal Cipe. In tutto 59 interventi, tra i quali 360 mln per i centri storici di Napoli, Palermo, Cosenza e Taranto, 10 mln per la buffer zone di Pompei, 32 mln per Ostia antica, 20 mln per il litorale domizio, 135 mln per audiovisivo e imprese creative, 55 mln per il turismo sostenibile. Così, nota Franceschini, "Sale a oltre 4,2 mld il valore dei cantieri della cultura"