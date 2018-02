Lirica: a Cosenza concorso internazionale S. Francesco Paola

Dal 13 al 15 marzo il Teatro di tradizione Alfonso Rendano di Cosenza ospiterà il Concorso Lirico Internazionale "San Francesco di Paola", giunto alla XV edizione e organizzato dall'Associazione musicale Orfeo Stillo attiva sul territorio dal 1986. Il concorso, la cui direzione artistica è affidata al maestro Luigi Stillo, è rivolto a cantanti lirici entro i 35 anni di età e nasce all'interno di un'attività ormai ultratrentennale mirata alla divulgazione, alla promozione, alla produzione e all'alta formazione musicale, frutto anche di una tradizione familiare e di una passione tramandata di generazione in generazione. "Il nostro intento - spiega Giusy Ferrara, direttrice organizzativa del concorso - è quello di promuovere e lanciare i giovani cantanti lirici grazie a occasioni reali per aiutarli a entrare nel mondo del lavoro, dalle borse di studio ai concerti, dalle masterclass alle scritture artistiche. E' vero che l'Italia detiene grandi eccellenze, tipo la Scala, il San Carlo, la Fenice di Venezia, l'Arena di Verona, ma qui gli artisti ci arrivano già da grandi, spesso dopo essere stati costretti a considerare l'estero quale riferimento lavorativo. Questo è assurdo perché l'Italia musicalmente nel mondo è l'Opera, cantata in tutti i continenti da centinaia di anni nella nostra lingua, rappresentando da sempre un veicolo di promozione, unitamente all'alta cucina e alla moda dell'italianità di valore".

Tanti i premi in palio. Il primo, il secondo e il terzo classificato riceveranno rispettivamente 2.500, 1.500 e 1.000 euro. C'è poi il premio per il miglior giovane cantante lirico calabrese tra gli iscritti (borsa di studio di 300 euro) e il Premio al migliore interprete di un'aria di un compositore calabrese (borsa di studio di 300 euro). Ci sono poi Premio speciale Aslico: in palio una scrittura artistica in qualità di artista del Coro nella stagione lirica 2018 del Teatro Sociale di Como offerto dall'Aslico di Milano e partecipazione gratuita a una Masterclass organizzata dall' Aslico di Milano all'interno del Corso per Giovani Cantanti Lirici d'Europa. E ancora premio speciale Fabbrica "Young Artist Program" del Teatro dell'Opera di Roma: frequenza gratuita di una settimana di Masterclass in qualità di uditore. Premio speciale Fondazione Teatro Goldoni, Mascagni Opera Studio: ammissione diretta alla finale del Concorso per la realizzazione di un'opera di Mascagni.

Premio speciale Resonnance: partecipazione gratuita a una Masterclass presso la Fondazione Resonnance di Roma ed un concerto. L'associazione musicale Orfeo Stillo è nata a Paola nel 1986 per promuovere l'arte della musica attraverso la divulgazione, la promozione, la produzione e l'alta formazione e per ricordare Orfeo Stillo, giovane musicista scomparso prematuramente. Le iscrizioni si chiudono il 28 febbraio.