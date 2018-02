Cade da scala, muore dipendente impresa

Un uomo di 61 anni, le cui generalità non sono ancora state rese note, originario di Napoli ma residente a Corigliano Calabro, è morto sul colpo cadendo da una scala mentre effettuava dei lavori su un fabbricato di una ditta di materiali edili, di cui era dipendente, a Corigliano Calabro. L'uomo, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto da un'altezza di circa tre metri battendo la testa. A nulla sono valsi i soccorsi chiamati tempestivamente. Sul posto si è recato il medico legale. La salma è già stata restituita ai familiari. In corso le indagini da parte dei carabinieri per stabilire eventuali responsabilità. (ANSA)