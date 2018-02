Bruciano tre auto nella notte portate in salvo venti persone

Praia

Potrebbe essere di natura dolosa l’incendio che, nella notte tra venerdì e ieri, ha del tutto distrutto una Smart e una Panda, parcheggiate nel garage sotterraneo di uno stabile in via Bellini. Un’altra auto è stata danneggiata. Il fumo ha raggiunto gli appartamenti, rendendo l’aria irrespirabile. Immediati i soccorsi: sul posto, a sirene spiegate, sono arrivati i vigili del fuoco del Distaccamento di Scalea, i carabinieri (la palazzina non è distante dalla locale Stazione), i vigili della Municipale. A prestare aiuto anche i vicini di casa, risvegliati, dopo le due di notte, dal crepitio delle fiamme e da un’intensa coltre di fumo. In corso le indagini dei carabinieri di Scalea, coordinati dal capitano Daniele Nardone. Non si esclude nessuna pista, sebbene si propenderebbe per l’incendio di matrice dolosa: una delle macchine distrutte apparteneva a un ragazzo che, mesi addietro, subì un atto intimidatorio alla vetrina del suo negozio nel centro della cittadina tirrenica. Un episodio che lasciò tutti sgomenti. In via Bellini, nella nottata, si è sfiorata la tragedia. Le auto pare fossero parcheggiate all’interno del magazzino da diverse ore, il che escluderebbe l’autocombustione.

