Cocaina e marijuana, arrestato 40enne

I carabinieri hanno arrestato e posto ai domiciliari, a Fagnano Castello, G.G. di 40 anni, con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, con precedenti di polizia, fermato dai militari mentre era a bordo della sua auto e sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di un involucro di cellophane contenente circa 10 grammi di cocaina nascosto nella tasca della portiera anteriore della vettura. Ampliata la perquisizione nell'abitazione del quarantenne, i carabinieri hanno trovato, all'interno di una pertinenza adibita a deposito dell'appartamento, circa 500 grammi di marijuana custoditi in una confezione in plastica.(ANSA)