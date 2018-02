Beccati con 70 dosi di droga

Fermati dai carabinieri con una settantina di dosi di erba, qualche grammo di hashish e tutto l’occorrente per il confezionamento e la vendita della droga. A finire in manette sono stati due coriglianesi ventisettenni, Daniele Ponga e Francesco Fortunato. Continuano i servizi disposti dal Comando provinciale di Cosenza per il controllo del territorio e la prevenzione dei reati derivanti dal consumo e dallo spaccio di droga.