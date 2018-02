Picchia e umilia compagna

Maltrattava la "compagna bambina" 15enne. Per questo F.V.S., 22 anni romeno, è stato arrestato dalla squadra mobile di Cosenza in esecuzione di un'ordinanza del gip per maltrattamenti in famiglia, percosse, ingiuria, soppressione di stato civile e sottrazione di persona incapace. Dalle indagini è emersa una lunga storia di angherie e violenze che aveva costretto la 15enne in uno stato di sofferenza fisica e psichica e di piena soggezione. L'uomo ha schiaffeggiato la vittima picchiandola alla testa, anche a ginocchiate.E non aveva registrato all'anagrafe la figlia neonata avuta con la ragazzina per sottrarla a madre e nonna. La 15enne era fuggita in una casa famiglia, ma poi costretta a tornare ricattata della gestione della neonata. "Le donne - ha detto il questore Giancarlo Conticchio - devono avere il coraggio di denunciare. Alla denuncia segue un'azione. Devono fidarsi di noi. È una situazione di degrado venuta alla luce grazie alla capacità di ascolto della Squadra mobile".