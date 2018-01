Scoppia la guerra dei collegi

Mancano poco più di due giorni alla presentazione e molti nomi sono già bloccati in listini e collegi. Diventeranno certezze solo lunedì. È già sfida in molti collegi. L’estenuante trattativa tra Renzi e Orlando potrebbe riportare in gioco Carlo Guccione. Restano i mal di pancia all’interno di Liberi e Uguali per la doppia candidatura quale capolista in entrambi i listini proporzionali camerali di Nico Stumpo. L’altra calabrese uscente Celeste Costantino, nel 2013 eletta in Piemonte, è stata spostata in Abruzzo mentre Anna Falcone (vicina a D’Alema) è in viaggio verso la Lombardia. Nel centrodestra restano da sistemare, e bene, Roberto Occhiuto e Jole Santelli destinati ai listini di Camera e Senato. Poi Andrea Gentile, figlio del sottosegretario in carica, per che potrebbe trovare un posticino in Lombardia dove lavora. In Fratelli d’Italia Fausto Orsomarso e Wanda Ferro capeggeranno i proporzionali camerali. Ernesto Magorno potrebbe guidare il Pd al Senato nel plurinominale